Protesten bij Noord-Ierse grens, angst voor gevolgen no-deal-brexit

Zowel Ierland als het Verenigd Koninkrijk wil voorkomen dat de grens opnieuw wordt gesloten. Het is het grootste probleem in het akkoord dat May en de EU sloten.

Daarin is afgesproken dat er na de brexit een overgangsperiode aanbreekt waarin wordt onderhandeld over de toekomstige handelsrelatie tussen het VK en de EU. Als aan het eind van die periode, in januari 2021, geen oplossing is gevonden voor het openhouden van de grens in Ierland, dan treedt de zogenoemde backstop in werking.

Veel conservatieven vinden dit onacceptabel omdat het volgens hen betekent dat het Verenigd Koninkrijk voor onbepaalde tijd in een douane-unie met de EU 'gevangen' blijft zitten. Ook de Noord-Ierse coalitiepartner van May, de DUP, is tegen de backstop. De unionisten zeggen nooit te zullen accepteren dat Noord-Ierland anders wordt behandeld dan de rest van het Verenigd Koninkrijk.