Een hotel op Rotterdam The Hague Airport is ontruimd vanwege een bommelding. In hotel Wings werd een modeshow gehouden ter gelegenheid van Black Fashion Week. Alle bezoekers zijn in veiligheid gebracht in een gebouw van de marechaussee, zegt een woordvoerder die spreekt van een "reële dreiging".

Honden doorzoeken het hotel op explosieven. Hulpdiensten zijn ter plekke, de toegangsweg naar het hotel is afgesloten.