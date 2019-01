Hotel bij vliegveld Rotterdam enkele uren ontruimd na bommelding

Een hotel op Rotterdam The Hague Airport is enkele uren ontruimd geweest vanwege een bommelding. In hotel Wings werd een modeshow gehouden bij de Black Fashion Week toen er een bommelding binnenkwam. De hotelgasten en de bezoekers van de modeshow werden in veiligheid gebracht in een gebouw van de marechaussee en in een nabijgelegen hotel. De marechaussee sprak van een "reƫle dreiging".

Volgens een bezoeker van de modeshow zei een van de presentatoren een halfuur na het begin dat iedereen naar buiten moest. Kort daarop klonk het brandalarm. Buiten het hotel stonden de marechaussee en medewerkers van de EOD, de Explosieven Opruimingsdienst.

Alle naar schatting 250 aanwezigen moesten anderhalf uur buiten wachten, voordat ze binnen konden worden opgevangen. Honden hebben het hotel op explosieven doorzocht. Rond 21.15 gaf de marechaussee het hotel en de omgeving weer vrij.

Hotelgasten en bezoekers van de modeshow kregen foliedekens toen ze buiten in de kou moesten wachten: