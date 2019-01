'Peuter Julen stierf op de dag van zijn val'

Het Spaanse jongetje Julen (2) is na zijn val nog diezelfde dag gestorven aan de gevolgen van ernstig hersenletsel. Dat blijkt uit de voorlopige resultaten van de autopsie, schrijven Spaanse media. De jongen maakte een val van 71 meter in een illegaal geboorde waterput in de buurt van Málaga.

De peuter werd vannacht, bijna twee weken na de val, dood gevonden door reddingswerkers. De reddingsoperatie werd ernstig bemoeilijkt door de harde steenlagen. Uiteindelijk is er een tunnel gegraven om het lichaam van de jongen naar boven te kunnen halen.

Er blijven nog veel vragen over, volgens correspondent Rop Zoutberg. Zo zat de peuter vast onder een laag steen en gruis, zo compact dat die niet alleen door zijn val veroorzaakt kan zijn. De put was smal en maar 25 tot 30 centimeter breed.

De gemeente Málaga heeft drie dagen van rouw afgekondigd.