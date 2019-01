Kinderombudsvrouw: 17-jarige Charly T. zo snel mogelijk uit Spaanse cel

De Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer vindt dat de 17-jarige Nederlander Charly T. zo snel mogelijk naar Nederland moet komen. De jongen zit al vijf maanden vast in een Spaanse jeugdgevangenis in afwachting van een proces over seksueel misbruik. Twee Britse meisjes van 12 en 14 hebben in de zaak omstreden verklaringen afgelegd. Het Spaanse OM zal in de zaak vier jaar cel tegen T. eisen.

Charly had al in de eerste dagen na zijn aanhouding in Spanje naar Nederland gehaald moeten worden, zei Kalverboer tegen EenVandaag. Ze maakt zich ernstig zorgen omdat hij al zo lang in voorarrest zit. "Dat is erg slecht voor zijn perspectief en ontwikkeling", zegt de Kinderombudsvrouw. Ze hoopt dat de regering alsnog alles op alles zet om T. zo snel mogelijk naar Nederland te krijgen. "En dan spreek ik over enkele dagen en niet over weken."

Vrijpartij

Charly werd in augustus na een vakantie bij Alicante op de terugreis naar Nederland opgepakt. Volgens het Spaanse OM had hij zich bij een vrijpartij van het drietal na een met drank overgoten afscheidsbijeenkomst gewelddadig of intimiderend gedragen.