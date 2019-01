Braziliaanse ijzermijn moet activiteiten staken na dambreuk

Het Braziliaanse mijnbedrijf Vale moet al zijn activiteiten in de deelstaat Minais Gerais staken vanwege de dambreuk van gisteren. Een groot gebied werd na het instorten van de dam overspoeld met vervuilde modder, afval en losgerukte bomen. Veel wegen en bruggen zijn verwoest.

Tot nu toe zijn tien doden geborgen. Braziliaanse media melden dat er 46 mensen uit de modder zijn gered. Er wordt nog op grote schaal gezocht naar ongeveer 300 vermisten, maar de hoop dat er nog meer overlevenden zijn wordt met het uur kleiner. Volgens reddingswerkers zijn onder de vermisten 100 tot 150 werknemers van de ijzermijn en ongeveer 200 inwoners van het dorp Vila Forteco en omgeving.

Helikopters

De regering heeft militairen en helikopters naar de regio gestuurd om te helpen bij de zoektocht. President Bolsonaro is in het rampgebied om zich op de hoogte te stellen van de situatie. Hij heeft alle mogelijke hulp toegezegd en een onderzoek aangekondigd naar de oorzaak van het instorten van de dam.

Hij zei ook dat het nationale waterleidingbedrijf maatregelen neemt om de toevoer van schoon water naar steden zoals de miljoenenstad Belo Horizonte te garanderen.

In de modderstroom die na de dambreuk een groot gebied overspoelde, zitten chemicaliën die worden gebruikt bij de mijnbouw. Giftige stoffen dreigen via rivieren in het grondwater terecht te komen.

Strengere controles

De openbaar aanklager in Brazilië heeft voor ruim een miljard euro aan tegoeden van mijnbedrijf Vale laten bevriezen. Dat geld is bestemd als bijdrage voor het herstellen van onder meer de milieuschade.

Ook het staatsmilieuagentschap Ibama heeft de mijn een boete opgelegd voor de vervuiling, de schade aan de regio en andere overtredingen. De Vale-directie moet daarvoor zo'n 59 miljoen euro betalen.

Van verschillende kanten is president Bolsonaro bekritiseerd om zijn beleid ten aanzien van Vale, het grootste mijnbedrijf van Brazilië. Hij zou het bedrijf te veel de vrije hand hebben gegeven. Milieubeschermers dringen aan op strengere controles op bedrijven als Vale.