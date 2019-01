Ook al was het tevergeefs, de zoektocht naar Julen moest gebeuren

Raadsels en pijnlijke vragen

Overleed Julen door de val? Of stierf hij pas later? Ook moet er antwoord komen op de vraag waarom de diepe put met een diameter van 25 centimeter niet was afgedekt. Een ander mysterie is dat de peuter vastzat onder een laag stenen en gruis, zo compact dat die niet alleen door zijn val veroorzaakt kon zijn. Het is ook een raadsel hoe uiteindelijk een drinkbeker en zak chips bóvenop deze korst aarde terechtkwamen.

Het betekent dat na de rouw door het verlies van hun tweede kind - de eerste 3-jarige zoon Oliver overleed in 2017 na een hartstilstand - pijnlijke vragen voor de ouders overblijven.

Het lijkt onbezonnen om bijna twee weken lang honderden mensen in te zetten voor de zoektocht naar een kind. Maar het moest gebeuren, concludeert columnist Rubén Amón in de krant El País. "Julen is niet gered. Hij is opgegraven. Het is het verschil tussen leven en dood, tussen hoop en veroordeling. Het leek totaal zinloos. Maar de tragische afloop is niet in strijd met de toewijding van de vrijwilligers en de voorzichtigheid waarmee grote machines door de berg boorden. Als mensen doen we onmogelijke dingen, we laten in noodgevallen zien dat we gevoelig zijn."

Na de berging van de jongen, die wereldnieuws werd, blijft een ravage achter in Totalan. Van de berg Dolmen del Cerro de la Corona werd duizenden tonnen steen en aarde afgegraven om zo een platform te maken. Daarvandaan zakten mijnwerkers uit het noordelijke Asturias afgelopen dagen in een parallelle buis naar beneden.

Als journalisten staarden we op grote afstand naar het tafereel op de zonovergoten berg. Om ons heen waren de bomen al volop in bloei.