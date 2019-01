Tientallen balkons van woningen in Breda onveilig

Bewoners van appartementen in de Bredase wijk Heuvel mogen voorlopig alleen in het uiterste geval hun balkon op. De constructie zou niet sterk genoeg meer zijn, meldt Omroep Brabant.

Twee op de drie balkons van de woningen "voldoen niet aan de gestelde eisen", blijkt uit een bouwkundig onderzoek dat de afgelopen maanden is uitgevoerd. De balkons van alle zestig appartementen worden gestut en daarna verstevigd. Er zou sprake zijn van betonrot. De panden stammen uit de jaren 50.

De beheerder heeft alle bewoners per brief geïnformeerd over de situatie.

Niet met grote groepen

Afgelopen zomer kregen de bewoners al het advies om het balkon niet "met grote groepen te betreden". Ook moesten zware voorwerpen als plantenbakken van het balkon worden weggehaald.

De Vereniging van Eigenaren vroeg in juli vorig jaar aan de beheerder een onderzoek in te stellen naar de staat van de balkons.