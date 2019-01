Spanje, Frankrijk en Duitsland zetten kaarten op Guaido

Frankrijk, Duitsland en Spanje roepen Venezuela op binnen acht dagen nieuwe presidentsverkiezingen uit te schrijven. Als dat niet gebeurt zullen ze de Venezolaanse parlementsvoorzitter Juan Guaidó, die zich heeft opgeworpen als leider van de oppositie, als president erkennen.

Guaidó erkent het presidentschap van de zittende president Maduro niet, en riep zichzelf woensdag tot president uit. Hij kreeg meteen de Verenigde Staten, Canada, Brazilië en andere landen in de regio achter zich.

Maduro houdt de steun van Rusland en China. Nederland heeft, hoewel het door Curaçao een buurland van Venezuela is, nog geen stelling genomen.

Guaidó

Met de stellingname van Frankrijk, Duitsland en Spanje is het nog maar een kwestie van tijd voor de hele Europese Unie de kant van Guaidó kiest. De Franse president Macron schreef vandaag op Twitter dat het volk van Venezuela in vrijheid over zijn toekomst moet beschikken.

Onder president Maduro is Venezuela afgegleden tot een land in crisis met voedselschaarste en een torenhoge inflatie. Het gekozen parlement is door Maduro op een zijspoor gezet. Guaidó heeft in korte tijd een grote massa mensen op de been gekregen die zich keert tegen het bewind-Maduro.

De Veiligheidsraad komt vandaag op verzoek van de Verenigde Staten bijeen over Venezuela.

Verklaring EU

De Europese Unie bracht woensdag een verklaring naar buiten waarin werd aangedrongen op vrije verkiezingen om de Venezolanen in staat te stellen hun stem te laten horen. Ook eiste de EU dat de rechten en de vrijheden van de parlementsleden worden gerespecteerd, in het bijzonder die van parlementsvoorzitter Guaidó.