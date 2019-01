Roep om zoektocht naar Sala te hervatten

De zoektocht naar de vermiste voetballer Emiliano Sala moet worden hervat, vinden zijn familie en sterren zoals Messi en Maradona. Ook zijn geboorteland Argentinië doet een formeel verzoek om weer te gaan zoeken in Het Kanaal.

Het vliegtuigje met Sala aan boord verdween afgelopen maandag onderweg van Frankrijk naar Engeland. Hij was op weg van zijn oude club Nantes naar Cardiff, waar hij net had getekend.

In drie dagen tijd werd een gebied ter grootte van de provincie Noord-Holland uitgekamd, maar zonder resultaat. Uiteindelijk nam de havenmeester van Guernsey "het moeilijke besluit" op te geven. "De kans dat iemand nog in leven is, is bijzonder klein."

Bijval

Zijn familie protesteerde onmiddellijk tegen het besluit. "Ik weet dat ze nog leven, gezond zijn en naar ons zoeken. Alsjeblieft, stop niet met zoeken", zei zijn zus in een emotionele oproep.

Ze kreeg bijval van topvoetballers. "Zolang er nog mogelijkheden zijn, een spoor van hoop, vragen we te blijven zoeken naar Emiliano", schreef Lionel Messi op Instagram. Maradona plaatst een foto van Sala met de tekst "hoop sterft nooit".