OM vervolgt kandidaat-raadslid voor hack naaktfoto's

Het Openbaar Ministerie gaat de Almeerse hacker Mitchell van der K. vervolgen voor het stelen van afbeeldingen van honderden vrouwen. Het politieonderzoek is afgerond en de officier van justitie heeft besloten dat de verdachte zich voor de rechter moet verantwoorden, meldt Omroep Flevoland.

De man werd vorig jaar februari opgepakt omdat hij computers van onder meer bekende Nederlandse vrouwen had gehackt. Van der K. probeerde bijna 200 accounts te kraken, omdat hij op zoek was naar naaktfoto's. Tijdens een huiszoeking bij Van der K. zijn volgens de politie 30.000 privéfoto's van vrouwen aangetroffen.

De verdachte was kandidaat-raadslid voor de VVD in Almere. Hij kreeg genoeg stemmen voor een zetel in de raad, maar trok zich vanwege het strafrechtelijk onderzoek terug. De VVD royeerde Van der K. in april.