Tonnen voor een amateurclub dankzij een succesvolle oud-pupil

Clubs hebben sinds 2001, naast een opleidingsvergoeding, recht op een zogeheten solidariteitsbijdrage. Dat is een bedrag gebaseerd op een percentage van de transfersom als de speler verkocht wordt. Hoe langer de speler tussen zijn 12e en 22e bij de club heeft gespeeld, hoe hoger het bedrag. Dat kan met de huidige transferbedragen dus enorm oplopen.

Zodoende ontving ook SV Blauw-Wit uit Nijmegen geld voor de transfers die oud-prof Roy Makaay maakte, onder meer naar Deportivo La Coruña en Bayern München. Ook al speelde Makaay maar een paar seizoenen in Nijmegen, de club ontving bij elkaar opgeteld toch 165.000 euro. "Dat is voor een club die het moet hebben van contributies, sponsorgelden en barinkomsten heel veel geld."

Daar kunnen ze in Haarlem over meepraten. Daar kwam het geld van de transfers van keeper Maarten Stekelenburg (onder meer naar AS Roma en AS Monaco) als een geschenk uit de hemel. VV Schoten is een kleine club en kon het geld goed gebruiken voor het dichten van de gaten in de begroting. Ook is voor de ruim 96.000 euro een veld aangelegd voor de allerjongste voetballertjes. Het heet de Maarten Stekelenburg Arena.

Gouden tijden voorbij

Toch lijken deze gouden tijden verleden tijd voor de kleine amateurclubs, zegt Jaap Kuijt van Quick Boys. "Spelertjes worden al op 6- of 7-jarige leeftijd van het veld geplukt." Daardoor maken veel amateurclubs geen aanspraak meer op de solidariteitsbijdrage die door wereldvoetbalbond FIFA is ingesteld om clubs te belonen voor de opleiding van een speler. De bijdrage gaat pas in vanaf een leeftijd van 12 jaar en dan spelen de getalenteerde voetballertjes vaak al bij een profclub.

Dat ziet ook Milko Pieters van VV Schoten, de eerste club van Maarten Stekelenburg. "Heel de jeugd van zo'n kind wordt verpest. Laat ze lekker voetballen met hun eigen vriendjes."

Stiekem hoopt Pieters dat Stekelenburg, die nu bij Everton in Engeland onder de lat staat, nog een internationale overstap maakt. "We weten dat als hij in Engeland van club naar club verhuist, er geen gelden voor ons vrijkomen. Nu weet ik dat ze in Amsterdam (bij Ajax red.) een keepersprobleem hebben. Misschien wil hij de stap nog een keer terug nemen, waardoor wij een kleine bijdrage kunnen krijgen."