Ruzie op spoor Neurenberg kost twee mensen het leven

Bij een ruzie in de Duitse stad Neurenberg zijn twee mensen omgekomen op het spoor van de S-Bahn. Ze werden overreden op station Frankenstadion.

Volgens de politie kregen vier mensen ruzie. Drie van de vier belandden daarbij op het spoor. Een van hen kon nog net wegkomen voor een naderende trein, maar de twee anderen niet. Het zou gaan om jongeren die van een feest kwamen.

Er wordt nog gezocht naar de twee betrokkenen die de ruzie overleefden.

Gevallen of geduwd

Het is niet duidelijk of de slachtoffers op het spoor zijn gevallen of werden geduwd. De politie onderzoekt beelden die bewakingscamera's hebben gemaakt.

Omdat het vannacht rond het vriespunt was, liet de politie twee bussen komen om mensen op te vangen die tijdens de vechtpartij in de buurt waren. Sommige werden ondervraagd en kregen iets warms tegen de kou.