Nederlandse ambassadeur in Pakistan na 'verlengde vakantie' terug op post

De Nederlandse ambassadeur in Pakistan keert begin volgende maand terug naar de ambassade in Islamabad. "We zullen wel voorzichtiger moeten zijn", zegt ambassadeur Stoios-Braken in het AD.

Stoios-Braken kwam begin november voor een vakantie van een week naar Nederland, maar mocht niet terug omdat zij en andere ambassademedewerkers met de dood werden bedreigd. De bedreigingen waren een reactie op de al afgelaste Mohammed-cartoonwedstrijd van PVV-leider Geert Wilders.

Volgens Pakistaanse media kwamen de bedreigingen uit de hoek van de streng islamitische partij Tehreek-e-Labbaik (TLP).