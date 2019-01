Wekdienst 26/1: gedenksteen voor Mohamed Bouchikhi en er wordt geschaatst

Goedemorgen! Vandaag wordt in Amsterdam een herdenkingssteen onthuld voor Mohamed Bouchikhi, wordt de leraar van het Jaar bekendgemaakt en zijn er meerdere schaatskampioenschappen.

Het wordt vandaag bewolkt en regenachtig. In de ochtenduren valt de meeste neerslag in de noordelijke helft van het land, later op de dag is er ook meer kans op regen in de rest van het land. Het wordt 6 tot 8 graden en er waait een matige zuidwestenwind.