A4 bij Leiderdorp is 'gevaarlijkste stuk snelweg'

De A4 bij Leiderdorp richting Den Haag is volgens de Stichting Incident Management Nederland het gevaarlijkste stuk snelweg. Het samenwerkingsverband van bergers registreerde vorig jaar 52 ongevallen tussen hectometerpalen 33,0 en 33,9. Dat was 60 procent meer dan in 2017.

Volgens de stichting komt het hoge aantal ongevallen doordat de A4 op dat traject teruggaat van drie naar twee rijstroken. Vlak daarvoor ligt er nog een tunnel en een drukke afslag. "De combinatie van afslaand verkeer, plotseling daglicht en de noodzaak om vanuit de linkerbaan in te voegen maakt de kans op ongevallen aanzienlijk", schrijft de organisatie. Rijkswaterstaat werkt aan plannen om de weg aan te passen.

In de top 10 staan vier trajecten op of direct aan de ringweg A10 rond Amsterdam. Vooral op het laatste stuk van de A8 vanuit Zaandam is er een opvallende stijging van het aantal ongelukken. Vorig jaar ging het daar 38 keer mis, tegenover gemiddeld zes ongevallen per jaar tussen 2010 en 2012.