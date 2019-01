Spaanse reddingswerkers vinden dode peuter Julen in put

Reddingswerkers hebben het lichaam gevonden van de Spaanse peuter Julen, die bijna twee weken geleden in de buurt van Málaga in een put viel. Zoals al werd gevreesd was de tweejarige jongen niet meer in leven.

De reddingswerkers vonden Julen vannacht om 1.25 uur. Sinds zijn vermissing was er een grote reddingsoperatie gaande om de jongen in de put te bereiken. De actie werd vertraagd door het moeilijk begaanbare terrein en de harde steengrond.

Kleine explosies

Gisteren werd al duidelijk dat de jongen bijna was bereikt via een tunnel die naast de put werd gegraven. Om de laatste meters te overbruggen moesten meerdere keren harde stukken steen met kleine explosies worden opgeblazen.

Julen viel vorige week zondag in de 110 meter diepe put tijdens een familiebezoek in het berggebied rond het plaatsje Totalán bij Málaga.

Dat de zoektocht moeilijk verliep, vertelde deze politiewoordvoerder gisteravond nog op een persconferentie: