200 vermisten na instorten dam in Brazilië

In het zuidoosten van Brazilië worden 200 mensen vermist na het instorten van een dam bij een ijzermijn. Een gebied in de buurt van het stadje Brumadinho raakte overspoeld door een stroom modder en afval.

De dam, net als de mijn eigendom van Braziliës grootste mijnbedrijf Vale, begaf het vanochtend door onbekende oorzaak. Binnen een mum van tijd stroomden modder en afval naar bewoond gebied.

Dat werd gedeeltelijk ontruimd, maar niet iedereen kon op tijd wegkomen. Brandweerlieden hebben een reddingsoperatie in gang gezet. Over dodelijke slachtoffers is nog niets bekend.

Vier jaar geleden bezweek een andere dam van Vale in dezelfde deelstaat, Minas Gerais. Daarbij kwamen negentien mensen om het leven. Dat ongeluk wordt beschouwd als de grootste milieuramp in de geschiedenis van Brazilië.