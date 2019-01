'Berucht is beter', volgens Roger Stone. Wie is deze Trump-fluisteraar?

Later zou hij tal van Republikeinse congresleden en en presidentskandidaten ondersteunen met advies en lobbywerk. Daarbij zaten onder anderen Bob Dole, Ronald Reagan en meest prominent: Donald J. Trump.

In 1980 richtte hij een succesvol lobbykantoor op met onder anderen Paul Manafort. Manafort werd later campagneleider van presidentskandidaat Trump en wordt momenteel ook aangeklaagd in het Mueller-onderzoek.

Stone was naar eigen zeggen al in 1988 bezig om Trump een gooi te laten doen naar het Amerikaanse presidentschap. Dat leek al te lukken in 2000, maar die campagne werd geannuleerd. De twee hielden nauw contact. Stone wordt mede daarom ook wel 'de Trump-fluisteraar' genoemd.

'Geeft nooit toe'

Stone en Trump kennen elkaar al bijna veertig jaar. "Beide mannen hadden in de jaren 80 dezelfde mentor. De beruchte advocaat Roy Cohn", zegt correspondent Arjen van der Horst. "Van hem leerde ze een motto dat beide mannen op alles zouden toepassen in hun leven. Geeft nooit toe. Ontken alles. En als je wordt aangevallen, sla je tien keer zo hard terug."

Stone kwam vaak in opspraak door smerige campagnetactieken gericht tegen Democratische presidents- en congreskandidaten. "Daar schaamde hij zich nooit voor", zegt Van der Horst. "In zijn ogen was in verkiezingscampagnes alles geoorloofd om het doel te behalen: winst."

Toen bijvoorbeeld in 2016 een roddelverhaal uitkwam over buitenechtelijke relaties van senator Ted Cruz, de rivaal van Trump om de positie van Republikeinse presidentskandidaat, zei Stone: "Die geruchten waren er al een tijd. Ik geloof dat waar rook is, daar is vuur." Cruz ontkende alles en sprak van een lastercampagne.

Zo nu en dan kwamen zijn trucs ook uit, wat Stone zelf het middelpunt van een schandaal maakte. Zo moest hij in 2007 weg als adviseur van een Senaatskandidaat toen opnames openbaar werden waarin hij de 83-jarige vader van een tegenkandidaat bedreigde.

Verliezers

Critici over zijn werkwijze doet Stone af als losers: "Zij die zeggen dat ik geen ziel heb en zij die zeggen dat ik geen principes heb, zijn verliezers. Zij zijn zure verliezers."

Stone werkt niet alleen achter de schermen. Hij treedt veelvuldig op in met name rechtse tv-shows en is vijf dagen per week te horen op InfoWars, een rechtse radioshow met nepnieuws en complottheorieën.