Guaidó duikt op en roept Venezolanen op tot verzet

Voor het eerst in dagen heeft de zelfverklaarde nieuwe president van Venezuela, Juan Guaidó, zich in het openbaar laten zien. Te midden van duizenden aanhangers hield hij een toespraak op het Plaza Bolivar in de hoofdstad Caracas.

Guaidó, die in een felle machtsstrijd is verwikkeld met president Maduro, riep zijn aanhang op tot eenheid. Ook als hij wordt gearresteerd, moet de strijd worden voortgezet, zei hij.

Verder kondigde Guaidó voor volgende week een nieuwe demonstratie aan tegen het zittende regime. De afgelopen dagen zijn bij confrontaties met veiligheidstroepen naar verluidt twintig mensen omgekomen.

De 35-jarige oppositieleider Guaidó riep zichzelf woensdag uit tot interim-president van Venezuela, een claim die werd erkend door verschillende landen waaronder de VS. Guaidó zelf verdween vervolgens van het toneel, al gaf hij vanaf een onbekende locatie wel een interview aan een tv-zender.

Staatsgreep

Op het centrale plein in Caracas riep Guaidó militairen nu op zich bij hem aan te sluiten. De top van het leger bevond zich op datzelfde moment elders in Caracas, waar president Maduro een persconferentie hield.

Maduro herhaalde dat er wat hem betreft sprake is van een staatsgreep. Hij hield de Venezolaanse grondwet omhoog en beloofde dat hij de coupplegers zal verslaan, met hulp van het leger.