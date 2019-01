Defensie kreeg wel degelijk officiële meldingen over burnpits

Het ministerie van Defensie was, anders dan minister Bijleveld vorige week zei, wel degelijk op de hoogte van klachten van militairen over de gevolgen van burnpits op hun basis in Afghanistan. Advocaat Ferre van de Nadort, die opkomt voor de belangen van de militairen, heeft een brief openbaar gemaakt waarin het ABP namens de minister van Defensie erkent dat een militair in Afghanistan blootgesteld was aan toxische stoffen en gassen. De militair om wie het gaat lijdt aan leukemie.

Vorige week ontstond een woordenstrijd of Defensie nu wel of niet de klachten kende van militairen die zeiden dat ze ernstig ziek waren geworden doordat ze giftige stoffen hebben ingeademd van zogenoemde burnpits. Daarin werd afval en medisch materiaal verbrand, omdat de verbrandingsoven op de basis defect was.

Meldingen, klachten, formulieren

Van de Nadort bracht vorige week naar buiten dat tientallen militairen ernstige klachten hadden. De reactie van Bijleveld was dat zij geen officiële meldingen kende, maar als die meldingen binnenkomen Defensie er serieus naar zal kijken.

Geconfronteerd met die reactie zei de minister vandaag dat het probleem zelf weliswaar bekend was, maar dat ze geen formele meldingen daarover kende. Aan de hand van de vandaag gepubliceerde brief blijkt dat aantoonbaar onjuist.

Het Dagblad van het Noorden citeerde vandaag ook al uit meldingen van militairen. Volgens de krant gebruikte Defensie zelfs standaardformulieren voor meldingen. De reactie van de minister daarop was dat een dergelijk formulier alleen algemeenheden bevatte, en niet beschouwd kon worden als een officiële melding.