AfD geweerd van Buchenwaldherdenking

Afgevaardigden van de partij Alternative für Deutschland (AfD) zijn geweerd van een herdenking van de Holocaust in Buchenwald, het grootste concentratiekamp op Duitse bodem in de Tweede Wereldoorlog.

Directeur Volkhard Knigge van de Stichting Herdenking Buchenwald liet schriftelijk weten dat het verbod te maken heeft met de anti-democratische, racistische en antisemitische geluiden in de AfD. Hij schrijft ook dat de afgevaardigden die aan de herdenking wilden deelnemen geen afstand hebben genomen van anti-democratische uitlatingen van hun partijleiding.

Begin 2017 noemde AfD-leider Björn Höcke het Holocaustgedenkteken in Berlijn een "monument van schande". Zijn standpunt is dat er een eind moet komen aan de centrale rol van het herdenken in Duitsland.

Stefan Möller, een AfD-afgevaardigde in Thüringen, vindt dat Knigge vasthoudt aan het vijandbeeld van de AfD, en dat dit verbod aantoont dat hij niet in staat is tegenstellingen te overbruggen.

De AfD is inmiddels vertegenwoordigd in de Bondsdag en alle deelstaatparlementen in Duitsland. Joodse leiders in Duitsland stellen de AfD verantwoordelijk voor de toename van het aantal antisemitische incidenten.