Kabinet over Huawei en 5G: niet naïef zijn over gevaren

Nederland moet zich niet naïef opstellen in de discussie over Huawei. Staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken heeft gesproken met vertegenwoordigers van het bedrijf en premier Rutte en zij komen nu met die waarschuwing.

De Chinese multinational ligt internationaal onder vuur: Huawei wordt verdacht van spionage, iets wat het telecombedrijf ontkent."Ze hebben uitleg gegeven over hoe het zit met de veiligheid van het bedrijf", zegt Keijzer over het gesprek.

Er loopt momenteel een veiligheidsonderzoek vanuit de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV), waarbij wordt gekeken of Huawei voldoende te vertrouwen is. Op de uitkomsten en mogelijke gevolgen daarvan wil Keijzer niet vooruitlopen.

Wel benadrukt ze dat het bedrijf "vervlochten" is met Nederlandse mobiele netwerken. T-Mobile en KPN maken voor hun 4G-netwerk gebruik van de Chinese technologie. Daarnaast spelen er grote economische belangen.

Huawei heeft in Eindhoven een distributiecentrum staan, wat werkgelegenheid oplevert. Ook premier Rutte benadrukte, tijdens zijn wekelijkse persconferentie, dat Huawei een belangrijke speler is in de Nederlandse economie.

'Duidelijkheid over China-strategie'

"We nemen de nationale veiligheid heel serieus. We zijn met de ministeries van Buitenlandse Zaken, Justitie en Veiligheid en Economische Zaken een China-strategie aan het opstellen, die moet voor de zomer naar de Tweede Kamer." Dat moet ook meer duidelijkheid geven over de positie van een bedrijf als Huawei.

In een schriftelijke reactie liet Huawei vanochtend op vragen van de NOS weten dat er dit jaar een testlocatie in Brussel komt, waar Europese landen apparatuur van het bedrijf kunnen testen. Volgens Keijzer kan dat ook voor Nederland een goede optie zijn. Er bestaan ook al testcentra in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland.

"Het kabinet zal Huawei niet zomaar toegang tot de markt ontzeggen", zegt politiek verslaggever Marleen de Rooy. "Er spelen grote belangen. Voor Nederland is het binnenhalen van buitenlandse bedrijven echt een speerpunt. Dus een bedrijf als Huawei uitsluiten kan dan ook leiden tot twijfel bij andere partijen en het kan een negatief effect hebben op de verhouding met China."

'Kabinet niet goed voorbereid'

Kamerlid Kees Verhoeven van D66 vindt dat er snel meer moet gebeuren: "Goed dat er een diplomatieke reactie is, maar er moet ook een technologische strategie komen, zegt hij.

"Bedrijven die hier netwerken aanleggen moeten goed gescreend worden. Het kabinet bereidt zich onvoldoende voor op technologische dreigingen en is niet actief genoeg in het beschermen van vitale infrastructuur."