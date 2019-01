Utrecht geeft groen licht voor tippelzone in Overvecht

De geplande prostitutiezone in Overvecht komt er. Dat zegt de gemeente Utrecht in reactie op een brief van boze buurtbewoners. Die kwamen deze week met een petitie tegen de tippelzone aan Het Nieuwe Zandpad, die inmiddels 1500 keer is ondertekend. "Een prostitutiezone is het ergste wat Overvecht kan overkomen", zeggen ze.

Volgens de gemeente "kent het college de zorgen van de bewoners en de wijkraad over de leefbaarheid en veiligheid. Maar het college staat voor een opgave om schone, transparante en veilige raamprostitutie weer mogelijk te maken in de stad", zegt een woordvoerder tegen RTV Utrecht.

Het is de bedoeling dat er in het gebied '162 ramen' komen. De gemeente verwacht de problemen te kunnen beperken door "intensief beheer van de omgeving".

Kwetsbare wijk

Volgens de wijkraad is Overvecht een kwetsbare wijk en zal de nieuwe prostitutiezone het imago alleen maar verder verslechteren. "Ook in het verleden was de overlast verschrikkelijk groot. Er was sprake van mensenhandel, mishandeling en drugshandel; mensonterende toestanden", zegt Nelleke Wuurman van de wijkraad. Ze gelooft niet dat het in de toekomst wél allemaal probleemloos zal verlopen.