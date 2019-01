Homoseksuele parlementariër ontvlucht Brazilië na doodsbedreigingen

Het eerste openlijk homoseksuele parlementslid in Brazilië is het land ontvlucht vanwege de vele doodsbedreigingen. Hij zegt dat hij de politiek verlaat omdat er zoveel leugens over hem worden verspreid.

De 44-jarige Jean Wyllys werd bekend in Brazilië door zijn deelname aan het televisieprogramma Big Brother. Hij zat sinds 2010 in het parlement voor de Partij voor Socialisme en Vrijheid (PSOL).

Wyllys zegt tegen Braziliaanse media dat hij in Europa is en niet van plan is terug te keren naar Zuid-Amerika. Hij wil zich toeleggen op een academische carrière en een PhD halen.

'Homofobie aangewakkerd'

De linkse politicus had politiebeveiliging sinds de moord op Marielle Franco, een politicus, lhbt-activist en vriendin van Wyllys, in maart vorig jaar. Hij zegt dat het aantal bedreigingen aan zijn adres de afgelopen maanden is toegenomen.

Hij voelt zich niet langer veilig in Brazilië, helemaal niet nu president Bolsonaro aan de macht is. "Deze president heeft mij in het openbaar beledigd en homofobie aangewakkerd."

De uiterst rechtse Bolsonaro deed in het verleden omstreden uitspraken over lhbt'ers. Hij zei bijvoorbeeld: "Als je zoon gay doet, geef 'm dan een mep. Dan verandert zijn gedrag wel." In zijn inauguratiespeech sloeg de president een gematigder toon aan en zei hij dat hij aan een maatschappij wil bouwen zonder verdeeldheid en discriminatie.

Opvolger ook homoseksueel

Toch is het klimaat in het land volgens Wyllys gewelddadiger geworden sinds Bolsonaro president is. Hij en zijn familie worden op internet zwartgemaakt door conservatieve groepen.

Zijn plek in het parlement wordt ingenomen door zijn partijgenoot David Miranda, die ook openlijk homoseksueel is.