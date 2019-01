Koningin Elizabeth roept op tot eenheid met toespeling op brexitcrisis

De Britse koningin Elizabeth heeft tijdens een toespraak haar landgenoten opgeroepen tot eenheid en respect voor elkaars standpunten. Ze noemde niet expliciet de brexit, maar volgens Britse media doelde de 92-jarige koningin daar wel op en was het een duidelijke boodschap.

"Terwijl we zoeken naar nieuwe antwoorden in deze moderne tijd, geef ik de voorkeur aan beproefde methoden", zei Elizabeth. "Bijvoorbeeld op een positieve manier over elkaar praten, verschillende standpunten respecteren, samenkomen om punten van overeenkomst te zoeken en nooit het grote geheel uit het oog verliezen."

Tijdens haar kersttoespraak ging de koningin ook al in op de verdeeldheid in het land. "Zelfs als de diepste verschillen bestaan, is het met respect behandelen van een ander altijd een goede eerste stap naar meer begrip", zei ze. Dat de koningin niet expliciet de brexit noemde, is niet vreemd; als vorstin moet ze neutraal zijn.

'Wijze woorden'

De Britse minister van Financiën, Hammond, is blij met de oproep van Elizabeth. "Het waren wijze woorden en ik denk dat niemand verrast is dat de koningin oproept tot het vinden van een compromis en het zoeken van een uitweg. Zo doen we dat hier. We hebben al eeuwen laten zien dat we in staat zijn om compromissen te sluiten die ons land verenigen."

De brexitdeal van premier May met de EU is verworpen door het Britse parlement. Het land verkeert nu in een politieke crisis. Veel tijd om te komen tot oplossingen is er niet meer, want de datum van vertrek is 29 maart.

Minister Hammond heeft nog eens benadrukt dat het belangrijk is dat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie niet zonder akkoord verlaat. De meerderheid van het parlement vindt dat ook, maar premier May wil een no-deal vooralsnog niet uitsluiten.