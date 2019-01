Harbers: oplossing kinderpardon ver weg

Staatssecretaris Harbers weet niet hoe de coalitie uit het meningsverschil over het kinderpardon moet komen. "Een oplossing is ver weg", zei hij vanmorgen voor aanvang van de ministerraad.

Harbers zegt dat het gesprek tussen de vier partijen doorgaat. "Dat is iets wat er bij een verschil van mening in ieder geval moet gebeuren." Verder wil hij er niets over kwijt, omdat dit een oplossing volgens hem niet dichterbij brengt.

CDA, D66 en ChristenUnie zijn voor een verruiming van het kinderpardon. Ze willen dat de VVD-staatssecretaris opnieuw kijkt naar 400 tot 700 zaken die tot nu toe buiten het pardon vallen. De VVD is fel tegenstander van een soepeler regeling.