Bidden in Tholen voortaan één minuut voor de raadsvergadering

Het ambtsgebed in Tholen wordt voortaan niet meer tijdens de raadsvergadering gehouden, maar één minuut daarvoor. Daarmee komt er een einde aan een slepende verdeeldheid in de raad. De niet-christelijke partijen willen al jaren van het ambtsgebed af, maar stuitten steeds op de christelijke meerderheid in de raad.

Compromis

De discussie over wel of geen ambtsgebed in Tholen speelt al sinds 1971. Toen stelde de PvdA voor om het gebed te vervangen door een moment van bezinning. Het was uiteindelijk de SGP die nu met het nieuwe voorstel kwam, ook al wilde SGP-raadslid Cees Verloop deze keuze eigenlijk niet maken. Hij vindt dat het ambtsgebed thuishoort in de raadsvergadering, maar "de nieuwe opzet voldoet volledig aan de wet en daarom willen we het op deze manier proberen", zegt hij tegen Omroep Zeeland. Coalitiepartners ChristenUnie en VVD sluiten zich daarbij aan.

Door de nieuwe opzet kunnen raadsleden die niet mee willen bidden, later binnenkomen. Tussen het ambtsgebed en het begin van de raadsvergadering zit een korte pauze van één minuut.