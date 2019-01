Vier verdachten opgepakt voor online verkoop vuurwapens

De politie heeft deze week vier mensen aangehouden voor het online verkopen van vuurwapens. Twee verdachten werden opgepakt in Amsterdam, een in Den Helder en een in Oisterwijk in Noord-Brabant.

Agenten vielen dinsdag op verschillende plaatsen woningen binnen. In de huizen van de vier verdachten, die tussen de 21 tot 29 jaar oud zijn, werden onder meer wapens, munitie en drugs gevonden.

De politie was de vier op het spoor gekomen nadat zij op internet vuurwapens hadden aangeboden. Om wat voor vuurwapens het gaat en waar deze te koop stonden, wil de politie niet zeggen.