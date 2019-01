12 jaar en tbs voor moord op ex-vriendin bij ziekenhuis Waalwijk

De man die zijn ex-vriendin doodschoot op de parkeerplaats van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Waalwijk heeft in hoger beroep 12 jaar cel en tbs gekregen, evenveel als de eis van het Openbaar Ministerie. De rechtbank had de man eerder 10 jaar cel en tbs opgelegd.

De man, John F., vermoordde verpleegkundige Linda van der Giesen (28) in 2015 op klaarlichte dag. Hij wachtte de vrouw welbewust op bij haar werk waar hij toesloeg. F. beriep zich op een black-out en zei dat hij onder grote psychische druk stond.