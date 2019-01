Explosie bij bedrijfspand in Amstelveen, politie zoekt daders

In Amstelveen is een explosief tot ontploffing gebracht bij een bedrijfspand. Vooral de pui is zwaar beschadigd. "We weten nog niet wie erachter zit, we zoeken de daders", zegt de politie. Er zijn geen slachtoffers.

In het pand zitten verscheidene bedrijven, waaronder een sportschool. Het is niet duidelijk wat het doelwit was. De explosie was vannacht rond 02.30 uur.

Het pand staat op een bedrijventerrein waar geen mensen wonen; daarom hoefde niemand geƫvacueerd te worden.

Door de klap zijn de ruiten eruit geslagen, en ook de binnenkant van het pand is flink beschadigd: