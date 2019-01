Kruidvat is grootste winkelketen, supermarktslijterijen zijn hot

Opvallende zakker in de lijst is de Wereldwinkel. Die keten had tien jaar geleden nog bijna 400 vestigingen, nu zijn er nog 234 over.

Frans Dolmans, voorzitter van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels, kent de cijfers. "Bijna een halvering ja", zegt hij. "Daar hebben we natuurlijk zorg over. Net zoals zoveel winkels hebben wij ook last van webshops. Maar feit is dat veel Fair Trade-artikelen als chocolade, koffie en thee nu in bijna alle supermarkten zijn te krijgen. Daarvoor hoef je niet meer per se naar de Wereldwinkel. Aan de ene kant is dat zuur, maar Fair Trade wordt nu flink breder verkocht. Dat is de andere kant van de zaak."

Volgens hem moeten de ruim 200 Wereldwinkels zich meer gaan richten op non-food-artikelen als servies, sjaals, lampen en tassen. "En we moeten van ons stoffige imago zien af te komen. Volgens mij is dat feitelijk al gelukt hoor, kijk maar naar de kleurige artikelen die we verkopen. Maar van een imago ben je niet zomaar af."

Meeste winkelruimte

Kruidvat heeft de meeste winkels, maar Albert Heijn heeft de meeste vierkante meters winkeloppervlakte: bijna 1,1 miljoen. In deze top 100 is Decathlon de grootste stijger: van plek 88 naar 63. Met 51.000 vierkante meter heeft de sportzaak bijna 14.000 vierkante meter meer dan een jaar geleden.

Andere grote stijger is Hudson's Bay. Vorig jaar debuteerde dit warenhuis in de top 100, nu laat het de 33e plaats noteren met een oppervlakte van 102.000 vierkante meter.

Tiende jaar

Locatus heeft voor de tiende keer deze top 100 samengesteld. In de top 10 van het grootste aantal vestigingen is sinds 2010 veel veranderd. De Rabobank stond in 2010 nog op 1, maar die is uit de top 10 verdwenen doordat veel filialen zijn gesloten. De Rabo staat nu op 16.

Het postkantoor stond in 2010 nog op 4, maar dat bestaat inmiddels niet meer. Een andere grote bank, ABN Amro, is eveneens niet meer in de top 10 te vinden, maar pas op plek 64.