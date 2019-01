Tweet van Jeff Bridges brengt Big Lebowski-fans het hoofd op hol

De Amerikaanse acteur Jeff Bridges heeft een kort filmpje getwitterd waarin hij opnieuw in de huid is gekropen van 'The Dude' uit The Big Lebowski. Hij suggereert dat er een speciaal project nadert voor het geliefde personage uit de cultfilm. De video is in een halve dag tijd ruim 5,5 miljoen keer bekeken.

"Can't be living in the past, man. Stay Tuned", is de begeleidende tekst van het filmpje. In de reacties wordt vurig gespeculeerd over een vervolg op de film. De datum waar het filmpje naar verwijst is 3 februari, de datum van de Super Bowl. "Gaan ze dan de trailer van de nieuwe film laten zien?", vraagt een fan zich af in de reacties.