'25 miljoen euro voor achterstallig onderhoud kazernes'

Defensie steekt 25 miljoen euro in de aanpak van achterstallig onderhoud bij kazernes. Inspecteurs trekken langs alle 330 kazernes en andere slaapvertrekken om te inventariseren waar de problemen het grootst zijn, meldt het AD.

Aanleiding is de situatie op het militaire kamp Walaardt Sacré in Huis ter Heide. In oktober werd bekend dat honderden militairen in hotels moesten slapen vanwege de slechte hygiëne en brandveiligheid in de barakken van het kamp.

Eind februari sturen de inspecteurs een plan van aanpak aan staatssecretaris Barbara Visser van Defensie en begin maart moeten de werkzaamheden beginnen. De 25 miljoen euro is bedoeld om de urgentste problemen aan te pakken. Defensie zegt later te kijken naar grotere ingrepen.

Sanitair en wifi

Volgens Ruud Boeije, vastgoedspecialist bij Defensie, zijn de meeste kazernes er beter aan toe dan het kamp in Huis ter Heide. "Zo bar als Walaardt Sacré heb ik het niet meegemaakt." De controles hebben nog niet geleid tot sluiting of andere noodmaatregelen.

Wel zegt Boeije tegen het AD dat door bezuinigingen aan veel gebouwen vijftien tot twintig jaar nauwelijks onderhoud is gepleegd. "Het sanitair is gedateerd, de verlichting somber en als tapijt er twintig of dertig jaar ligt en intensief wordt gebruikt, is het ook niet zo mooi meer."

Bij de controles wordt gekeken naar brandveiligheid, luchtkwaliteit, hygiëne en de kwaliteit van het wifi-signaal. Vooral jonge militairen zouden zich al jaren storen aan het trage internet in kazernes.