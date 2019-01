Deel Amerikaanse diplomaten weg uit Venezuela

De Verenigde Staten trekken een deel van de diplomaten terug uit Venezuela. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken vertrekken alle Amerikaanse diplomaten die niet strikt noodzakelijk zijn, maar blijft de ambassade in de hoofdstad Caracas wel open.

De maatregel wordt genomen uit veiligheidsoverwegingen, zegt het ministerie. Ook krijgen Amerikaanse burgers het advies om "serieus te overwegen" om Venezuela te verlaten.

President Maduro heeft alle Venezolaanse diplomaten teruggetrokken uit de VS en sluit de ambassade in Washington. Beide landen hebben al bijna tien jaar geen ambassadeurs bij elkaar, maar hadden wel steeds een diplomatieke afvaardiging.

Oppositieleider Guaido

President Maduro is boos op de VS omdat die de machtsovername erkent van oppositieleider Juan Guaido. Hij zegt dat de Amerikanen Venezuela zelf willen besturen vanuit Washington. Maduro gaf de Amerikaanse diplomaten gisteren 72 uur om het land te verlaten. Trump ging daar niet op in omdat hij Maduro niet erkent als president.

Behalve de VS erkennen ook Canada en veel Latijns-Amerikaanse landen Guaido als president van Venezuela. Onder meer de Russische president Poetin en president Erdogan van Turkije hebben hun steun uitgesproken voor Maduro.

De Venezolaanse legerleiding maakte eerder vandaag bekend achter president Maduro te blijven staan. Het leger zal nooit een leider erkennen die door een ander land wordt opgelegd, zei minister Padrino Lopez van Defensie.