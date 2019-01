Nederlanders kopen steeds meer bij webshops uit andere EU-landen. In het derde kwartaal van vorig jaar ging het om ruim 400 miljoen euro. Dat is 14 procent meer in dezelfde periode van 2017, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

De verkoop van buitenlandse internetwinkels uit de Europese Unie aan Nederlandse consumenten is in vier jaar tijd meer dan verdubbeld. Vorig jaar was de totale omzet over de eerste drie kwartalen ruim 1250 miljard euro, tegenover 555 miljoen in dezelfde periode van 2014.

Ondanks de forse groei van webwinkels uit andere EU-landen vormt deze groep nog altijd een klein deel van de totale uitgaven van Nederlandse consumenten. Volgens het CBS ging het in 2017 om nog geen 2 procent van alle uitgaven in de Nederlandse detailhandel.

EU-regels

Sinds december - dus na de onderzochte periode - is het makkelijk om spullen te kopen bij webshops uit andere EU-landen. De Europese Commissie verbood winkels om consumenten uit andere Europese landen te weren of extra geld te vragen. Wel moeten klanten de artikelen soms zelf in het buitenland ophalen.

Ook Nederlandse webwinkels deden het goed in het derde kwartaal van vorig jaar. De omzet was bijna 18 procent hoger dan een jaar eerder.