Iraakse moordenaar van 'oma Toni' vecht uitzetting aan

De moordenaar van de 96-jarige 'oma Toni' vecht de uitzetting naar zijn geboorteland Irak aan bij de vreemdelingenkamer in Groningen. Vinwar 'Vino' H. kreeg voor de willekeurige moord alleen tbs met dwangverpleging opgelegd, en geen gevangenisstraf, omdat hij volledig ontoerekeningsvatbaar werd verklaard. Na zijn veroordeling trok de Immigratie- en Naturalisatiedienst zijn verblijfsvergunning in.

H. stak de hoogbejaarde Toni Heeremans-de Jong meerdere malen in haar hoofd en buik, toen zij in 2015 over straat liep in haar buurt, de Pijp in Amsterdam. Met de actie wilde H. naar eigen zeggen wraak nemen op zijn vader, die hem in zijn jeugd zou hebben mishandeld. De moord was willekeurig: "Ik koos haar uit omdat ze heel oud was en alleen liep", verklaarde hij tijdens de zitting.

Niemand

H. is schizofreen. Volgens deskundigen is de kans op herhaling groot. Toch ontwikkelt hij zich in de tbs-kliniek voorspoedig, door steun van zijn zus en vader, zegt zijn advocaat tegen het Dagblad van het Noorden. "In Irak heeft hij niemand om op terug te vallen en is het de vraag of de behandeling daar wordt voortgezet."

Voor de Immigratie- en Naturalisatiedienst is dit geen reden om zijn verblijfsvergunning te handhaven, zei een woordvoerder tegen de krant. "Zij kunnen hun broer en zoon altijd nog in Irak opzoeken." De rechter doet over zes weken uitspraak.