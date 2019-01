Blok geeft toe: Tweede Kamer krijgt grip op brexit-noodwet

De Tweede Kamer krijgt toch meer controle op de brexit-noodwet van het kabinet. Minister Blok is bereid om enkele aanpassingen te doen aan de wet, die een groot deel van de Tweede Kamer "ondemocratisch" vindt.

De noodwet geeft ministers meer macht bij een vertrek van de Britten uit de Europese Unie zonder akkoord. Op eigen houtje kunnen bewindspersonen daardoor wetten veranderen en aanpassen; goedkeuring van het parlement is in eerste instantie niet nodig.

Half jaar

Maar de Tweede Kamer voelt zich buitenspel gezet en vreest een "machtsgreep". Regeringspartijen CDA en D66 willen dat een genomen noodwet niet een jaar, maar slechts een half jaar geldt. Ook moet zo'n wet binnen tien weken door de Tweede Kamer zijn goedgekeurd. Als dat niet is gebeurd, vervalt de maatregel.

Minister Blok zei in het debat over de noodwet dat hij bereid is om de gevraagde aanpassingen door te voeren.

Noodrem

Een groot deel van de Kamer ziet de noodzaak van een noodwet bij een no-deal-brexit wel in. Het uittreden van de Britten zonder afspraken "kan ingrijpende consequenties hebben voor het personen- en goederenverkeer", benadrukt minister Blok. Hij hoopt dat de wet niet nodig is, maar hij vindt het belangrijk om een soort "uiterste noodrem" achter de hand te hebben.