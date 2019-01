Jurken Yves Saint Laurent leveren Catherine Deneuve ruim negen ton op

De Franse actrice Catherine Deneuve heeft op een veiling in Parijs bijna 130 kledingstukken verkocht die speciaal voor haar waren ontworpen door Yves Saint Laurent. Dat leverde haar een bedrag op van ruim 900.000 euro.

Bij vrijwel alle kledingstukken hoort een verhaal. Zo is er de jurk die de 75-jarige actrice in 1969 droeg toen ze voor het eerst regisseur Alfred Hitchcock ontmoette. Ook een gouden exemplaar dat ze droeg bij een Oscaruitreiking zat erbij.

Nog eens 170 ontwerpen van 'YSL', zoals de legendarische modeontwerper vaak wordt aangeduid, worden tot het eind van de maand door veilinghuis Christie's aangeboden via een online veiling.

Goede vriend

Yves Saint Laurent was een goede vriend van Deneuve. "Ze was bij alle belangrijke momenten in zijn leven en zat altijd op de eerste rij bij zijn shows", vertelt een woordvoerder van veilinghuis Christie's.

"Zijn kleding gaf Deneuve kracht en zelfvertrouwen. Het dragen ervan was voor haar als het dragen van een licht pantser."

Deneuve heeft de jurken van Yves Saint Laurent altijd bewaard in een huis dat ze bezat in Normandiƫ, maar dat heeft ze onlangs verkocht. Wat ze met de opbrengst van de veiling gaat doen heeft ze niet bekendgemaakt.

Yves Saint Laurent overleed in 2008 op 71-jarige leeftijd. Hij is 40 jaar bevriend geweest met de filmster.