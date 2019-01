Meer Aziatische koks kunnen aan de slag in Nederland

Er mogen tijdelijk meer Aziatische koks aan de slag in Nederlandse restaurants. Minister Koolmees stelt 500 vergunningen extra beschikbaar, waardoor dit jaar 1500 koks aan het werk kunnen.

De verhoging moet het tekort aan goede chefs in Chinese, Indiase, Japanse, Thaise en Vietnamese restaurants oplossen. De Aziatische horeca heeft al een uitzonderingspositie omdat er in Nederland niet genoeg gespecialiseerde koks voorhanden zijn.

Daarom konden er per jaar al 1000 Aziatische koks in Nederland werken, zonder aan de normale voorwaarden voor een tewerkstellingsvergunning te voldoen. Maar volgens de sector was dat niet genoeg. De verruiming die Koolmees nu toestaat geldt alleen voor dit jaar.