Maximaal jaar celstraf voor verblijf in terroristisch gebied

Wie zonder toestemming in een gebied verblijft dat onder controle staat van een terroristische organisatie, kan een gevangenisstraf krijgen van maximaal één jaar. Dat is de kern van een wetsvoorstel dat minister Grapperhaus heeft ingediend bij de Tweede Kamer. Het plan voor de strafbaarstelling stond al in het regeerakkoord, maar de precieze straf was nog niet bekend.

Grapperhaus wijst erop dat mensen die naar dit soort gebieden in Syrië en Irak reizen nu al door rechters worden veroordeeld voor deelname aan een terroristische organisatie of voorbereiding van een terroristisch misdrijf. Maar hij vindt dat het wetsvoorstel nodig blijft.

Geldige reden

Volgens hem leert de ervaring met Syrië en Irak dat het enige tijd duurt voordat duidelijk is wat er ter plaatse gebeurt en welke rol Nederlanders daar spelen. "Mocht het Openbaar Ministerie geen helder beeld hebben, dan biedt dit voorstel uitkomst, omdat het verblijf zelf strafbaar wordt."

Een beperkt aantal mensen dat een geldige reden heeft om af te reizen kan daarvoor apart toestemming krijgen. Grapperhaus noemt als voorbeelden medewerkers van hulporganisaties en journalisten.