'250 bedrijven overwegen stap naar Nederland door de brexit'

Nederland aantrekkelijk

Om de 250 bedrijven over te halen zich hier te vestigen moet Nederland concurreren met andere Europese landen, zoals Duitsland, Frankrijk en Luxemburg. Nederland komt er goed vanaf in die vergelijking, stelt het NFIA.

"We hebben een goede infrastructuur, met de Rotterdamse haven en Schiphol. Daarnaast wordt er in Nederland weinig gestaakt, hebben we goede universiteiten waar bedrijven mee kunnen samenwerken en is het hier leuk wonen", zegt de woordvoerder.

Voor Nederland zelf heeft het ook voordelen als bedrijven zich hier vestigen. In 2017 verhuisden 18 bedrijven door de brexit naar Nederland. Dat leverde 483 banen op en 19 miljoen euro aan investeringen, volgens cijfers van het NFIA.

Dat is te merken in bijvoorbeeld Rotterdam: daar hebben zich 11 bedrijven gevestigd en dat heeft 339 fulltime banen opgeleverd. Dat kunnen er nog meer worden. De stad is nog in gesprek met 37 andere bedrijven, laat de gemeente weten.

Papieren verhuizingen

Maar verhuizingen leveren niet altijd banen op voor Nederland. Eerder deze week maakte Sony bekend dat zijn Europese hoofdkantoor op papier naar Amsterdam verhuist, maar dat de negenhonderd personeelsleden in het Verenigd Koninkrijk blijven.

"Dat geldt niet voor de 250 bedrijven waar wij gesprekken mee voeren", zegt de woordvoerder van het NFIA. "Al deze bedrijven overwegen om ook arbeid en investeringen te verplaatsen naar Nederland. Dat gaat niet om papieren verhuizingen"