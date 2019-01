Meeste wedstrijden in het amateurvoetbal dit weekend afgelast

De KNVB heeft vrijwel al het amateurvoetbal dit weekend afgelast vanwege het winterweer.

Alleen in de hogere amateurdivisies voor mannen, en bekercompetities voor vrouwen en een deel van de jeugd wordt naar verwachting gevoetbald.

Voor zondag heeft de KNVB ook de A-competities in de twee westelijke districten nog niet afgelast. Dat laat de voetbalbond afhangen van het weer.

Kunstgras

"In deze districten is het weer altijd relatief zachter", schrijft de KNVB in een persbericht. Ook zijn er een groot aantal kunstgrasvelden, waarvan volgens de KNVB nog moet blijken of ze bespeelbaar zijn.

Mannenvoetbal van de Tweede Divisie tot en met de Hoofdklasse gaat vooralsnog wel gewoon door, net als de KNVB Beker vrouwen en de Jeugdcup O19, O15 en O13.