Armeens gezin Davajan mag voorlopig in Nederland blijven

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid zegt in een reactie dat het gezin Davajan in oktober heeft aangegeven een nieuwe aanvraag te willen indienen in het kader van het kinderpardon. Die aanvraag heeft het gezin vandaag bij het loket in Zwolle ingediend.

Binnen drie maanden wordt er een besluit genomen, dat is de gebruikelijke termijn bij het indienen van dit soort aanvragen. Het ministerie zegt uitdrukkelijk er geen verband is met de actualiteit rond de kinderpardondiscussie.