Kamer voelt urgentie van pensioenakkoord

In de Tweede Kamer neemt de roep toe om het vastgelopen pensioenoverleg vlot te trekken. Over hoe dat moet gebeuren, verschillen de meningen, maar bijna iedereen voelt de urgentie.

Vandaag werd duidelijk dat de kans is toegenomen dat grote groepen volgend jaar worden gekort op hun pensioen. En ook werd bekend dat vakbonden gaan actievoeren voor een pensioenakkoord.

De gesprekken tussen kabinet, bonden en werkgevers liepen vorig jaar stuk na langdurige onderhandelingen. De bonden verlieten het overleg, vooral omdat ze vinden dat het kabinet niet genoeg tegemoet komt aan de eis om de AOW-leeftijd langzamer te laten stijgen.

Allemaal gefaald

ChristenUnie-leider Segers zei vandaag dat "we allemaal gefaald hebben als er geen akkoord is en er eind dit jaar een korting zal komen". Volgens hem is het een gezamenlijke verantwoordelijkheid, dus ook van het kabinet.

VVD-fractievoorzitter Dijkhoff benadrukte dat de politiek maar beperkte mogelijkheden heeft om dingen te veranderen als de bonden niet meewerken. Hij riep de bonden op weer aan tafel te komen. Volgens Dijkhoff waren de partijen er vorig jaar over de pensioenen zelf eigenlijk wel uit, maar ging de discussie vooral over extra dingen.

Partijleider Asscher van oppositiepartij PvdA zei dat onnodige kortingen moeten worden voorkomen. Hij wil dat het kabinet met een beter bod komt en is eventueel bereid dan de helpende hand te bieden.

Vervolgstappen Koolmees

Minister Koolmees erkende dat de problemen groter zijn geworden doordat kortingen dreigen. Hij wilde weinig meer kwijt dan dat hij gemotiveerd is om een oplossing te bereiken. Ook hij hoopt dat de bonden weer aan tafel komen.

Koolmees komt binnenkort met een brief waarin hij zijn 'vervolgstappen' op een rij zet. De minister wilde er niet op vooruitlopen of hij meer te bieden heeft dan vorig jaar, maar volgens Haagse bronnen lijkt de politieke wil daarvoor bij de coalitie aanwezig.