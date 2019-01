Corrupte douanier Gerrit V. bood zelf zijn diensten aan

Het Openbaar Ministerie heeft twaalf jaar cel geëist tegen een douanier voor het doorsluizen van containers met drugs. Hem wordt vooral verweten dat hij het vertrouwen dat burgers in de overheid hebben ernstig heeft beschaamd.

Douanier Gerrit V. nam zelf het initiatief om criminelen te helpen met het smokkelen van drugs via de Rotterdamse haven. Hij legde contact en vertelde dat hij kon zorgen dat bepaalde containers niet werden gecontroleerd.

Gerrit V. kon de bendes van dienst zijn omdat hij werkte op de afdeling pre-arrival. Daar wordt besloten welke containers wel door de scan gaan en welke niet. V. liet weten dat hij bepaalde containers "op groen" kon zetten.

Dat klonk de criminelen als muziek in de oren en zij hapten gretig toe. Gerrit V. werd vorstelijk beloond voor zijn medewerking. Bij de man thuis vonden de FIOD en de Rijksrecherche 670.000 euro.

Genieten op Curaçao

Het was de bedoeling van V. dat hij "een paar klappers zou maken om daarna binnen te zijn en te genieten op Curaçao". Het liep anders, zo betoogde de officier van justitie. "Wanneer er een stap over de drempel wordt gezet laten criminelen je niet meer zo makkelijk gaan." V. en zijn gezin werden bedreigd. Een buurman die net als de verdachte in een zwarte auto reed, werd ontvoerd.

Als de FIOD en de Rijksrecherche niet hadden ingegrepen, was het volgens het OM de vraag geweest of de criminelen V. hadden toegestaan om te stoppen.

Over de hoogte van de strafeis in wat Onderzoek Stekelbaars is genoemd zegt het OM: "Het gaat niet zozeer over de invoer van verdovende middelen maar vooral over corruptie en ondermijnende criminaliteit. Verdachte heeft het vertrouwen dat de maatschappij in overheidsdiensten dient te hebben zeer ernstig beschaamd."