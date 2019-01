In hoger beroep 14 jaar cel en tbs in zaak 'chaletmoord'

De 33-jarige Janet S. uit Kampen is in hoger beroep veroordeeld tot veertien jaar cel plus tbs voor het doden van een zakenman uit Amersfoort. De uitspraak in de zaak die bekend staat als de 'chaletmoord' valt lager uit dan de eis.

Tegen de vrouw was twintig jaar en tbs geëist, maar volgens het gerechtshof in Arnhem is niet bewezen dat er sprake was van moord met voorbedachten rade.

40 hak- en steekwonden

S. lokte zakenman Ton Kuijf in maart 2014 naar een vakantiehuisje in Ermelo voor een seksdate. De 58-jarige man werd daar met een mes en een hakbijl om het leven gebracht. Daarna stak het S. het chalet in de brand.

Het lichaam van de man werd opgerold in een bouwzeil gevonden. Op zijn lichaam zaten meer dan 40 hak- en steekwonden.

Het is het tweede levensdelict waar S. voor is veroordeeld. In 2003 stak ze een 39-jarige man in Den Haag dood. Daarvoor kreeg ze in hoger beroep een gevangenisstraf van vier jaar.