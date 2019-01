Ontvoerders Noorse vrouw (68) leggen contact met haar familie

De familie van een Noorse vrouw die eind oktober is ontvoerd, heeft bericht gekregen van de mogelijke ontvoerders. Daarin zeggen ze de 68-jarige Anne-Elisabeth Falkevik Hagen in hun macht te hebben. De familie vraagt hen nu om een teken van leven van de vrouw.

Het bericht van de kidnappers kwam vorig week. Op welke manier en wat er precies in staat wil de politie niet zeggen. De familie is blij dat de ontvoerders eindelijk contact hebben opgenomen, maar vraagt nu dus om bewijs dat de vrouw nog leeft, voordat over het losgeld kan worden besloten.

Tijdens een persconferentie waarin het bericht bekend werd gemaakt, zei de advocaat van de familie dat de ontvoerders mogelijk geen Noors spreken. Waar hij dat op baseert wilde hij niet toelichten.

Multimiljonair

Anne-Elisabeth Falkevik Hagen is de echtgenote van multimiljonair Tom Hagen, een van de rijkste mannen van Noorwegen. Ze verdween op 31 oktober vorig jaar uit hun woning in Lørenskog. Daarna werd niets meer van haar vernomen. De ontvoerders lieten een briefje achter waarin ze omgerekend 9 miljoen euro in cryptovaluta eisten.

De politie wil nog niet spreken van een doorbraak in de zaak en gaat verder met het onderzoek. Vandaag en morgen zoeken duikers in het water rond de woning van het echtpaar. Waar ze naar op zoek zijn is niet bekend.