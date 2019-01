Rechter fluit Jumbo terug over het opzeggen van de cao

Supermarktketen Jumbo moet zich houden aan de cao voor distributiemedewerkers. Volgens de rechter heeft Jumbo de cao in 2017 niet rechtsgeldig opgezegd en is die daarom nog steeds van kracht.

Verder moet uitzendbureau Otto Workforce een schadevergoeding betalen aan de vakbonden voor het breken van een staking in het distributiecentrum van Jumbo. De hoogte daarvan wordt later bepaald.

De uitspraak is de zoveelste zet in het schaakspel tussen Jumbo en de vakbonden over de arbeidsvoorwaarden in het bedrijf. Die strijd werd grimmig in april 2017, toen Jumbo de onderhandelingen met de bonden over een nieuwe cao eenzijdig beƫindigde en zonder de bonden met de medewerkers afspraken maakte over de arbeidsvoorwaarden.

Uitzendkrachten ingehuurd

De bonden hadden in april 2017 een staking georganiseerd in het distributiecentrum van Jumbo. Die staking werd doorkruist doordat Jumbo inderhaast acht uitzendkrachten van Otto Workforce had ingehuurd. Volgens de rechter is niet de supermarkt verantwoordelijk voor het breken van de staking, maar het uitzendbureau.

In een reactie zegt Jumbo dat het nu alsnog de cao zal opzeggen en wel per 1 april. De tweede supermarktketen van Nederland is niet van plan om toch weer met de vakbonden te gaan praten.

De bonden hopen juist dat dat wel gaat gebeuren. Zij noemen de uitspraak van de rechter gerechtigheid voor het personeel van de distributiecentra.