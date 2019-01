Sluiting Bronovo past in trend: minder ziekenhuizen, meer buitenpoli's

Het Nederlandse ziekenhuislandschap is deze eeuw ingrijpend veranderd. Er zijn veel minder zelfstandige algemene ziekenhuizen dan twintig jaar geleden en het aantal locaties dat die ziekenhuizen hebben is afgenomen. Daar staat tegenover dat het aantal buitenpoli's waar alleen poliklinische zorg wordt gegeven juist sterk is gestegen.

De aangekondigde sluiting van het Bronovo ziekenhuis in Den Haag, dat eerst wordt omgevormd tot een weekziekenhuis en tussen 2022 en 2024 helemaal dichtgaat, past naadloos in die trend. Net als de sluiting van het MC Slotervaart in Amsterdam eind vorig jaar en het in afgeslankte en gewijzigde vorm voortzetten van de MC IJsselmeerziekenhuizen.

Het aantal universitaire medische centra is door de fusie van AMC en VUmc tot Amsterdam UMC teruggelopen van acht naar zeven. Het aantal kinderziekenhuizen is gestegen van zeven naar acht door de opening van het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie in Utrecht.

Fusies

In 1999 waren er nog 102 zelfstandige ziekenhuisorganisaties in ons land, die samen 137 locaties hadden. Daar zijn na een reeks faillissementen, fusies en overnames nog 63 van over met 105 locaties; een afname van bijna 40 procent.

Het aantal buitenpoli's met een beperkt aanbod van ziekenhuiszorg en zonder bedden heeft een omgekeerde ontwikkeling doorgemaakt. In 2009 waren dat er 61. In 2018 waren dat er meer dan 130.